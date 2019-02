Bimba scossa e uccisa a nove mesi, chiesti 18 anni per il baby sitter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Hache le era stata affidata, un'azione talmente violenta che ha causato la morte della piccola. Il pubblico ministerto ha stabilito che non si è trattato di un incidente, ma di un omicidio preterintenzionale , e per questo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per Evghenie Tripadus, il 27enne moldavo con residenza a San Martino di Lupari, accusato di aver scosso in modo così violento la piccola Yara Hamouda, papà tunisino e mamma moldava, che le era stata affidata. L'azione meglio conosciuta comeha infatti causato danni neurologici e bloccato il cuoricino della bambina.Laquando una vicina di casa ha chiamato il Suem allertata dal giovane-baby sitter: la neonata aveva avuto un rigurgito e respirava a fatica. L’elicottero del 118 è atterrato sul cortile di casa e i medici hanno avuto da subito avuto il sospetto che non si trattasse di un fatto accidentale. La piccina aveva i tipici segni del baby shaking o. Ipotesi che sono poi state confermate dall'autopsia sul corpicino della piccola.