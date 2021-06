CADONEGHE - Un raggiro economico, una barca comprata che non c'è più (e che sarebbe stata rubata) e due condanne a 1 anno e 3 mesi ciascuna per appropriazione indebita di oltre 290mila euro, cioè il valore della barca. Sono gli ingredienti di una storia arrivata ieri a sentenza di fronte al tribunale di Venezia e che ha come responsabili - e quindi condannati - Giuseppe Martini, padovano di Cadoneghe di 62 anni (difeso dall'avvocato Roberto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati