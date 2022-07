West Nile, due nuovi ricoveri nel Padovano: una delle pazienti ha 22 anni

PADOVA - Due nuovi ricoveri di persone infette da West Nile. Si tratta di una giovane di 22 anni all'ospedale di Cittadella, nel reparto di Neurologia, già in miglioramento, e una 66enne ricoverata in Terapia intensiva a Piove di Sacco con encefalite. In totale nel Padovano si registrano quindi 34 casi di cui 19 encefaliti (13 maschi e 6 femmine) mentre gli altri pazienti sono asintomatici o presentano forme febbrili. Sono morte tre persone dopo essere state infettate dalla Febbre del Nilo.

