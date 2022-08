Nuovi casi di West Nile, programmate disinfestazioni in via Pinali e via Longon

PADOVA - Due nuovi casi di West Nile, due nuove disinfestazioni. Domani notte, tra il 23 e il 24 agosto, i residenti di via Pinali e via Longon vedranno in azione tra mezzanotte e le 4 i macchinari per uccidere le zanzare. Il sindaco Sergio Giordani ha emanato un'ordinanza per invitare i cittadini in quella fascia oraria a tenere le finestre chiuse, portare all'interno gli animali domestici e proteggere orti o piante commestibili.

Questa mattina, 22 agosto, l'Ulss 6 Euganea ha comunicato al Settore ambiente e territorio del Comune patavino la presenza di due nuovi casi di West Nile, trasmessa dalle zanzare Culex Pipiens. Secondo i protocolli, va effettuato un intervento adulticida, larvicida e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Da qui la disinfestazione.