Vuelta, Dainese sfiora la vittoria di tappa: il padovano battuto solo da Jakobsen

Ottimo secondo posto nell'ottava tappa della Vuelta per il padovano, di Abano, Alberto Dainese. La tappa se l'è aggiudicata l'olandese Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), da Santa Pola a La Manga del Mar Menor, di 173 chilometri, battendo in volata l'italiano Alberto Dainese e il belga Jasper Philipsen. La frazione, praticamente piatta e adatta ai velocisti, non ha creato problemi al leader della classifica, Primoz Roglic, che è rimasto tranquillo nel gruppo conservando per un'altra giornata la maglia rossa.

Dopo il terzo posto nella quinta tappa e il quarto nella quarta, la promessa padovana classe 1998 Dainese, che corre per il Team Dsm, si avvicina al gradino più alto del podio.

La tappa ha visto il tentativo di fuga di tre spagnoli che però il gruppo ha facilmente agguantato a qualche decina di chilometri dal traguardo per affidare il lavoro alle squadre dei velocisti. La Deceuninck è riuscita a lanciare Jakobsen, che con la seconda vittoria in questa edizione della corsa riconquista la maglia verde della classifica a punti ai danni del belga.