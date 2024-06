CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Ore d’angoscia e di disagi per una settantina di studenti di 16 anni del Newton Pertini di Camposampiero e dell’istituto Giorgione di Castelfranco Veneto, bloccati per una notte intera in aeroporto a Berlino a causa dell’annullamento del volo low cost della compagnia Easyjet. Solo grazie all’interessamento della Farnesina e del ministro agli Esteri Antonio Tajani ieri pomeriggio con il volo delle 16.35 i ragazzi hanno potuto finalmente ritornare a Venezia.

Voli cancellati, studenti bloccati in aeroporto

Gli studenti hanno vissuto sulla propria pelle una situazione paradossale. Il gruppo di Camposampiero, in totale 30 studenti delle classi 3A e 3B linguistico, dopo un’esperienza di stage a Postdam della durata di una settimana, doveva ritornare a casa ma la sera di mercoledì scorso il volo programmato da Berlino era stato cancellato. Altri 40 ragazzi sono del Giorgione. Il disagio è stato “assorbito” bene in quanto gli italiani sono ritornati a vivere nelle famiglie tedesche che li avevano ospitati, continuando l’esperienza di scambio per altri due giorni. I veri problemi sono cominciati l’altro ieri: Easyjet aveva riprogrammato il volo venerdì alle 22.35 da Berlino ma le cose non sono andate per il verso giusto. Dopo essere stati imbarcati, con un ritardo di 40 minuti, la delegazione italiana è stata fatta scendere dall'aeromobile in quanto la chiusura notturna dell'aereoporto alle 23.30 non permetteva il decollo. I ragazzi con i loro docenti accompagnatori hanno trascorso la notte dormendo accampati in aeroporto. La compagnia aerea non ha fornito un alloggio per la notte ed è stato impossibile reperirne uno in quanto tutti gli hotel limitrofi erano pieni. Facile immaginare le condizioni degli studenti stremati e sistemati in condizioni poco dignitose: non è stato facile per le professoresse accompagnatrici del Newton Pertini Gambaccini, Zago e Zubcic gestire i pianti, gli attacchi di panico e i problemi di salute dei ragazzi. Nel frattempo nelle famiglie a casa aumentava la preoccupazione per una vicenda sempre più inspiegabile.

Interviene il ministro Antonio Tajani

La dirigente scolastica Chiara Tonello, molto preoccupata per la situazione che si era venuta a creare, ieri ha chiesto con urgenza un interessamento alla vicenda della Farnesina e del ministero degli Esteri. «Fin dalla prima mattinata mi sono attivata, con l'intermediazione del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Roberto Natale e della consigliera regionale Elisa Venturini - racconta la preside del Newton Pertini, Tonello - informando sia l'ambasciata italiana a Berlino sia la Farnesina, evidenziando che la situazione era critica e che la priorità assoluta doveva essere data al rientro dei nostri ragazzi». Decisivo è stato l’interessamento di Elisa Venturini. «Appena interpellata ho chiamato subito il ministro Tajani - racconta - il quale a sua volta ha preso contatto con l’Ambasciata e la polizia di Berlino. Non c’era altro tempo da perdere. I ragazzi dovevano prendere prima possibile un volo per tornare casa perché la situazione stava degenerando. Non solo. Il viaggio di ritorno non poteva avvenire con aerei diversi in quanto i minori non possono essere imbarcati a gruppetti da soli in altri voli in quanto sono sotto la responsabilità della scuola e devono essere accompagnati dai docenti responsabili, che erano soltanto tre».

L'arrivo a casa

La Farnesina ha verificato le procedure per far rientrare gli studenti a casa e lo stesso ministro Tajani si è attivato perchè fosse garantita la partenza del volo di ieri alle 16.35. «La cosa bella di questa triste vicenda - commenta la consigliera regionale Venturini - è che il ministro che si occupa di guerra in Ucraina e degli attacchi a Rafah presti attenzione anche ai ragazzi di Camposampiero. D’altronde Tajani è fatto così». Un sospiro di sollievo viene anche dalla sindaca di Camposampiero Katia Maccarrone. «Anch’io sono stata interessata da questa incredibile vicenda che i nostri ragazzi hanno vissuto a Berlino - ammette la prima cittadina - Sono rimasta in collegamento con la dirigente scolastica del Newton Tonello e ho ricevuto anche qualche telefonata o messaggio da parte di alcuni genitori dei ragazzi bloccati in aeroporto molto in ansia per quello che stava succedendo. Ho cercato di smorzare l’allarmismo diffuso e rendermi disponibile per facilitare qualche contatto. Io sinceramente credo che sia inqualificabile che una compagnia aerea si comporti in questo modo. Capisco le ragioni economiche o altro, ma qui stiamo parlando si studenti di 16 anni che hanno dovuto passare la notte in un aeroporto. Ora bene che siano tornati, poi ci sarà tempo per le capire veramente le cause di questo clamoroso disservizio».

Quando ieri pomeriggio i ragazzi sono atterrati al Marco Polo di Venezia tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. «Avere interlocuzioni di così alto livello - afferma finalmente serena la dirigente scolastica Tonello - è stato possibile solo grazie all'intervento del provveditore di Padova Natale e della consigliera Venturini, che ringrazio sentitamente per il loro prezioso, indispensabile intervento».