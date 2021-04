VO' (PADOVA) - Doppio lutto a Vo': a poche ore di distanza muoiono stroncati da malore Alessandro Benato, 51 anni di Boccon, e Stefano Soster, di 48, che pur abitando a Carbonara di Rovolon continuava a frequentare il borgo in cui era nato e cresciuto. Viticoltore innamorato del suo vino l'uno, imbianchino e venetista l'altro. Accomunati dalla passione per le moto, dall'amore per il paese e da un destino tragico.

