VO' (PADOVA) - È stata la località che ha pagato il tributo della prima vittima italiana e che ha sofferto le restrizioni di una prima, e lunghissima, zona rossa. È diventata il luogo simbolo in cui termini come focolaio, lockdown, tamponi e contatti stretti sono entrati a far parte del linguaggio comune e della quotidianità. È stata la piazza al centro delle dirette televisive e delle prime pagine dei giornali nazionali e internazionali,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati