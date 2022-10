Inventa un blog sul Veneto durante il lockdown, Viviana porta a spasso i follower tra le bellezze della regione

PADOVA - Una pagina Instagram completamente dedicata al Veneto e alle sue bellezze: @letsveneto è una mini guida alla scoperta della regione; una panoramica in continuo divenire, che suggerisce diverse tipologie di mete, da quelle più note a quelle alle meno conosciute, dando consigli e raccontando curiosità. L’ideatrice è Viviana Segantin, rodigina di nascita e padovana d'adozione, copywriter con una passione per la scrittura e la comunicazione che nasce da lontano. «Da piccola scrivevo una montagna di letterine alle amichette - racconta - e tenevo un diario. Questi sono stati i primissimi segnali di una predisposizione che successivamente si è sviluppata ed evoluta: negli anni universitari ho vinto svariati concorsi letterari per i racconti brevi e curavo diverse collaborazioni giornalistiche. Poi sono diventata copywriter spostando la "mia penna" sul mondo della pubblicità. Nel 2007 ho anche pubblicato un romanzo. Oggi, dopo il lavoro in agenzia, dedico il mio tempo libero a @letsveneto, che mi sta dando grandi soddisfazioni».

@letsveneto nasce nell’aprile del 2020 e oggi conta quasi 8.000 follower molto attivi. «È stato un risvolto positivo del covid - continua Viviana - dopo il lockdown e l’ennesima zona rossa ero molto annoiata e mi serviva un’idea che mi appassionasse. Io sono sempre stata una persona molto dinamica: adoro viaggiare e scoprire nuove mete. Ho la fortuna di vivere in una regione con un’offerta turistica molto ampia: dalla montagna al mare, dai laghi alle terme, dal Delta del Po ai borghi medievali, dai colli alle città d’arte. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. E perché non condividere tutto questo incredibile patrimonio con il mondo di Instagram?».

@letsveneto ha subito riscontrato il favore degli utenti del social crescendo molto rapidamente e i post, con belle foto accompagnate da testi scritti in italiano e inglese, registrano grande apprezzamento (in media dagli 800 ai 1.700 like) e raccolgono tanti commenti. «Non avevo obiettivi né aspettative, quindi per me questa crescita è stata una piacevolissima sorpresa. Anche nelle storie, dove pubblico sondaggi, quiz e racconto un po’ la mia quotidianità, noto sempre tanta partecipazione. Spesso capita anche che le persone mi scrivano di avere visitato un luogo su mio suggerimento, o di essere venute a conoscenza di posti sconosciuti o, addirittura, di avere rivalutato il Veneto. Questo mi fa sentire davvero gratificata e orgogliosa e mi dà la spinta a fare sempre di più. È molto bello aver creato una community. Ed è stato anche un grande piacere avviare le prime collaborazioni con hotel e altre realtà del territorio». Ville, itinerari, angoli nascosti, fino ai grandi siti Unesco: @letsveneto è un interessante percorso in pillole alla scoperta della regione. Quale sarà la prossima meta di Viviana?