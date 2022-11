Padova. Statua del Gattamelata, Sgarbi: «Escludo che il Ministero autorizzerà la realizzazione di una copia»

PADOVA - «Va escluso risolutamente, anche per evitare la diffusione di ipotesi senza fondamento propalate dalle cronache, che il Ministero consenta la realizzazione di una copia fedele da sostituire all'opera originale». Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Cultura, con delega alla conservazione del patrimonio artistico, Vittorio Sgarbi, a proposito delle ipotesi per il restauro del monumento al Gattamelata nel sagrato della Basilica del Santo, a Padova.

Il Delegato Pontificio al Santo, monsignor Fabio Dal Cin, aveva annunciato a gennaio che la statua equestre, opera di Donatello, sarebbe stata sostituita da una copia, e trasferita al Museo della Basilica di Sant'Antonio, con il contestuale restauro dell'originale, danneggiato dal maltempo e dal guano dei piccioni, operazione dal costo stimato di circa 2 milioni di euro. Sottolineando che «ogni buona manutenzione va perseguita», Sgarbi esclude l'autorizzazione ministeriale alla realizzazione di una copia: «La resistenza nei secoli del capolavoro di Donatello - conclude - è sufficiente a escludere questa eventualità».