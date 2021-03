PADOVA - Dopo la scomparsa del sindaco Alessandro Bolis, la comunità di Carmignano di Brenta è nuovamente in lutto per la morte, ieri all'ospedale di Cittadella, di don Gianfranco Mazzon, guida da 25 anni della parrocchia di San Bernardino a Camazzole di Carmignano di Brenta. Il 7 settembre prossimo avrebbe compiuto 79 anni. Purtroppo il Coronavirus non gli ha lasciato scampo. È risultato positivo assieme al confratello don Egidio...

