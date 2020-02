Volontariato. Il presidente della Repubblica Mattarella a Padova Video

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto alla Fiera di Padova per inaugurare la tre giorni di "Padova Capitale Europea del Volontariato 2020". Ad accogliere il capo dello stato c'erano il presidente del Veneto, Luca Zaia, il sindaco della città euganea, Sergio Giordani, e le cariche civili e militari.









Sala gremita da migliaia di persone, in maggioranza giovani e studenti, che hanno accolto il presidente Mattarella con un lungo applauso. Il Capo dello Stato, dopo la cerimonia inaugurale, andrà al Municipio di Padova, successivamente è atteso alla Capella degli Scrovegni e infine alla Basilica del Santo, prima di ripartire per Roma.







IL DISCORSO DEL SINDACO GIORDANI

«Ricuciamo insieme l'Italia, mettiamo il "noi" al posto dell"io" » . È l'invito che il sindaco Sergio Giordani ha rivolto alla platea aprendo la cerimonia di "Padova Capitale Europea del Volontariato" 2020, in corso alla fiera patavina, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il sindaco ha ricordato alcuni dati che spiegano perchè il capoluogo euganeo sia stato scelto come capitale del volontariato: « Sono 6.466 - ha detto - le associazioni di volontariato che operano nella provincia di Padova, qui c'è una lunga tradizione, basta pensare ai 'Medici con l'Africa Cuamm', progetto pioneristico di assistenza nato 70 anni fa, a nomi come quello di mons. Giovanni Nervi. Quello che si celebra oggi - ha aggiunto - »è il frutto dell'impegno e dell'attitudine di una comunità » . Ultimo aggiornamento: 11:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA