PADOVA - Una visita di tipo inusuale quella pensata dal "Teatro de LiNutile", tutti distesi, per far conoscere ai giovani dai quattordici ai diciotto anni la Cappella degli Scrovegni, capolavoro di Giotto degli inizi del Trecento, inserito con i cicli affrescati del XIV secolo di Padova dall'Unesco nella Lista del Patrimonio dell'Umanità. «L'iscrizione alla World Heritage List Unesco ci porta a rinforzare il nostro impegno nella sensibilizzazione dei giovani sul valore del patrimonio culturale patavino», spiega la responsabile dell'Ufficio Patrimonio Mondiale del Comune Federica Millozzi. Venerdì 6 maggio, con tre turni alle 19, 19.20 e 19.40, i visitatori, rigorosamente under 19, saranno invitati a distendersi su cuscini posti sul pavimento della Cappella e ammirare l'opera di Giotto da sotto in su.

Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, la visione sarà accompagnata dall'esecuzione di Marco Narne al violoncello di alcune pagine di musica classica contemporanea e dalla recitazione di alcuni testi contemporanei dedicati al pittore interpretati dai ragazzi della Compagnia Giovani de LiNutile. Non ci si fermerà inoltre solo all'interno della Cappella. I visitatori verranno infatti anche condotti all'interno della cripta, un luogo abitualmente chiuso al pubblico, dove ad attenderli troveranno alcuni pannelli grafici che reinterpretano in chiave contemporanea alcune delle raffigurazioni dei vizi e delle virtù affrescate da Giotto sui muri dell'edificio sovrastante. A tutti i partecipanti sarà richiesto per entrare uno specifico dress code: indossare qualcosa di color blu Giotto. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria; via WhatsApp 329.7162225; via mail: info@teatrodelinutile.com. Sito web: www.teatrodelinutile.com