Palazzo del centro coperto di scritte "Virus": caccia ai vandali

SAN PIETRO VIMINARIO Sdegno e rabbia a San Pietro Viminario, dove nella notte tra domenica e lunedì scorsi è stato imbrattato un edificio in via Marconi, dove vivono quasi trenta famiglie. I vandali si sono divertiti ad utilizzare una bomboletta di vernice rossa per scrivere, decine di volte la parola virus. Ma a dilagare, questa volta, sono state soltanto la stupidità e la mancanza di rispetto. Ieri mattina i residenti e gli esercenti che hanno la propria attività al piano terra dell'elegante palazzina sono inorriditi quando hanno visto le scritte campeggiare sulle colonne e sulle vetrine del bar (chiuso da settimane dato che è gestito da cittadini cinesi) e della pizzeria. A rendere il boccone ancora più amaro da digerire è il fatto che appena pochi mesi fa l'edificio era stato ridipinto esternamente, con esborsi considerevoli da parte dei proprietari.



Al danno si è quindi aggiunta la beffa. Ma i residenti non sono disposti a lasciar correre. L'episodio è già stato segnalato ai carabinieri e al sindaco Federico Curzio. Il titolare della pizzeria al pianterreno ha pure sporto denuncia. E così sono già scattate le indagini, che potranno avvalersi anche delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero aver immortalato i vandali. Le foto della palazzina imbrattata sono state postate sulla pagina Facebook Sei di San Pietro Viminario se.., dove hanno raccolto decine di messaggi indignati. La speranza comune è quella che i responsabili possano essere individuati e possano quindi pagare per i notevoli danni che hanno arrecato ai proprietari.

Ca. B. Ultimo aggiornamento: 12:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA