AGNA «Abbiamo un caso di ripositivizzazione al Covid : auguri al concittadino che si è trovato di nuovo ammalato, ma siamo certi che i sanitari che lo hanno preso in cura lo possano rimandare nuovamente sano nella nostra comunità». A dare l'annuncio ieri pomeriggio il sindaco di Agna, Gianluca Piva. «Purtroppo è così: un residente nel nostro comune, già risultato positivo al virus, poi negativizzato, è tornato ad ammalarsi, tanto da suggerire il ricovero in ospedale - spiega Piva - In letteratura è riportato che una percentuale di soggetti possa, per motivi non ancora noti, ripositivizzarsi e ciò può avvenire per due motivi: o perché il virus si è riattivato o perché è stato acquisito una seconda volta».

LA PREVENZIONE

Gli infettivologi sottolineano l'importanza di non dimenticare che siamo di fronte ad una epidemia insorta solo da tre mesi. Il fenomeno che si è verificato non ha al momento una spiegazione precisa. La comunità scientifica sta cercando di capire non solo quale possa essere il motivo della ripositivizzazione, ma anche di individuare marcatori clinici o biomolecolari che possano permettere di predirla. «Attualmente, l'unica cosa che possiamo fare è attenerci alle linee guida, proprio perché stiamo assistendo ad un virus nuovo, di cui non sappiamo ancora tutto - precisa il sindaco di Agna - Fino ad un paio di giorni fa eravamo tornati Covid free, purtroppo questa ripositivizzazione dà uno stop all'entusiasmo della gente. Dobbiamo stare attenti ad evitare comportamenti non responsabili».

L'APPELLO

Il primo cittadino di Agna, che sta concludendo un percorso accademico per divenire Crisis Manager, fa dunque un appello, prendendo spunto da quanto avvenuto. «Ci sono Dpcm del Governo e ordinanze regionali ben precise, alle quali dobbiamo attenerci per evitare di tornare indietro e chiedo a tutti di mantenere distanze di sicurezza e usare i dispositivi, in primis le mascherine, oltre alla igienizzazione delle mani. Dell'amministrazione comunale di Agna fa parte anche la consigliera Ilenia Gazzetta, laureata in scienze infermieristiche, che lavora all'ospedale di Padova, che nel periodo critico aveva realizzato per i suoi concittadini un tutorial contenente le spiegazioni per il corretto utilizzo della mascherina, diffuso attraverso i social istituzionali». Il comune del Conselvano proprio qualche giorno fa, con una delibera di Giunta, ha deciso di intitolare una piazza agli Eroi della Sanità: il luogo scelto per l'intitolazione è la piazzetta antistante la Caserma dei Carabinieri, nel pieno centro del paese. «Questa pandemia ci ha cambiato l'esistenza, ma dobbiamo ricordare con particolare riconoscenza chi si è speso per curare gli ammalati, ma anche per prevenire la diffusione del virus», conclude il sindaco Piva.

