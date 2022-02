Violenza sessuale, arrestato un 17enne: ha bloccato e palpeggiato una ragazza in zona San Carlo

PADOVA - Ha aggredito una ragazza conosciuta per caso in un luogo pubblico, in zona San Carlo a Padova, l'ha baciata ripetutamente sul collo, le ha toccato le parti intime e l'ha bloccata. La ragazza ha chiamato aiuto ed è riuscita a liberarsi. Per questo episodio, avvenuto nei primi giorni di gennaio, è stato arrestato un 17enne, straniero, indiziato per il reato di violenza sessuale.

Sulla base della descrizione fornita, gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti ad individuare un probabile sospettato (già noto per precedenti segnalazioni legate ad attività di spaccio di stupefacenti), poi riconosciuto dalla stessa vittima in foto. In occasione del suo rintraccio ed arresto, il 17enne è stato trovato pure in possesso di hashish divisa in dosi e della somma in contanti di 430 euro, e per tale ragione denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo l’arresto, il minore è stato condotto presso l’Istituto penale per Minorenni di Treviso. Il procedimento penale non è ancora concluso e la colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata.