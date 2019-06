Violenza sessuale a una 27enne in diretta telefonica: maniaco preso

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Le salta addosso, la abbraccia e la butta sul letto. Le sbottona i pantaloni, le strappa gli slip e le morde il collo. La vittima scalcia, urla e prova a divincolarsi in ogni modo. Fino a far fuggire il proprio molestatore. Un'amica al telefono con lei, intanto, vive la terribile scena in diretta e sente nitidamente le urla di aiuto.L'aggressione è capitata domenica 2 giugno all'interno di una sala evangelica ai danni di una giovane di 27 anni. Un venticinquenne rumeno è stato rintracciato dalla polizia e sottoposto a fermo di indiziato di reato per violenza sessuale: gli agenti erano convinti che potesse fuggire e che potesse prendere di mira qualche altra giovane donna. Ora il rumeno si trova in carcere mentre la sua vittima sta cercando a fatica di superare lo shock.