Palpeggia il seno a una 14enne alla sagra del paese: acciuffato mentre cerca di fuggire

MONTAGNANA - Palpeggia il seno di una ragazzina di appena 14 anni, ma lei riesce a fuggire e a chiedere aiuto facendo così acciuffare il molestatore. Nella mattinata di oggi, 9 agosto, i carabinieri di Montagnana hanno denunciato in stato di libertà un marocchino di 34 anni, in Italia senza fissa dimora, per violenza sessuale. I militari hanno identificato nel 34enne la persona che poco prima della mezzanotte del giorno precedente avrebbe palpeggiato al seno una 14enne del posto, di origini romene, nell’area delle giostre che in questo periodo sono presenti per la sagra del paese. La ragazzina è riuscita a sottrarsi alle attenzioni dell’uomo, mentre lui ha cercato di fuggire. E' stato però inseguito dal personale addetto alla vigilanza della sagra, attirato dalle urla e le richiese di aiuto della minore. L’uomo, mentre tentava di saltare un muro per scappare, è caduto a terra ed ha sbattuto la testa. E' stato quindi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Schiavonia, da dove si è allontanato prima ancora di ricevere le prestazioni sanitarie.

