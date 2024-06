PADOVA - La prima volta era stata di notte, nel settembre 2017 quando lei aveva meno di 16 anni. Poi succedeva quasi sempre di giorno, ogni qual volta lui - moldavo di 42 anni - si trovava a casa da solo con lei, nata nel 2001 e figlia della sua compagna. Palpeggiamenti, visioni di filmati hot, rapporti sessuali orali e completi che sono andati avanti per poco meno di due anni, fino al giugno 2019. Minacciando di ucciderla se lei avesse raccontato qualcosa a qualcuno. Su questo si basa la sentenza di condanna a 6 anni di reclusione per violenza sessuale e atti sessuali con minori firmata dal tribunale Collegiale. Che ha aggiunto anche una misura di sicurezza: per un anno e mezzo, a pena scontata, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati da minorenni.

L'INCUBO

È il 28 agosto dell'anno scorso quando la vittima - dopo l'ennesimo litigio con la madre che continuava a difendere il suo compagno-orco - aveva deciso di denunciare tutto ai carabinieri della Compagnia di Abano. Di fronte al maresciallo che raccoglie il suo sfogo, la ragazza (che nel frattempo aveva già compiuto 22 anni) ripesca dalla memoria l'incubo vissuto. E nello snocciolare gli episodi, parte dall'inizio, da quella notte di settembre 2017 quando il compagno di sua madre le si era steso accanto nel letto svegliandola e iniziando a palpeggiarla nelle parti intime per poi masturbarsi su di lei e costringerla - con lo spettro della morte - a tenere il silenzio. Per alcuni giorni, racconta ancora le in denuncia, non era più successo nulla, fino a quando lui l'aveva obbligata (con l'inganno) a fare un test di gravidanza motivando di fronte alla compagna, e mamma della16enne, che quella sera di settembre lui l'aveva confusa con lei e aveva paura di averla messa incinta. Con il risultato negativo erano riprese anche gli abusi. "Non appena mia mamma non era in casa - fa mettere lei a verbale - e le mie sorellastre erano in altre stanze, lui coglieva l'occasione per toccarmi nelle parti intime e farsi toccare per poi chiedermi rapporti orali attivi e passivi". Sempre sotto minaccia: "mi diceva di non dire niente a nessuno - continua la denuncia - perché se lo avessero saputo la colpa era anche mia visto che ormai eravamo arrivati a tale punto. Sentendomi in colpa e per paura, acconsentivo a ogni sua richiesta".

GLI ABUSI

Con il passare delle settimane e dei mesi i palpeggiamenti e i baci si erano trasformati in rapporti completi ad ogni occasione possibile nella quale il 42enne era sicuro di essere solo in casa con la figlia della compagna, o almeno lontano da occhi che potessero poi denunciarlo.

LA SVOLTA

Dopo due anni di violenze continue, la ragazzina esce di casa e va a vivere con il fidanzato. È lì - vedendo anche il compagno fronteggiare e difenderla dal patrigno - che lei rompe il velo di paura. La goccia che fa traboccare un vaso stracolmo è l'ennesima litigata con la madre, mentre lei era ospite dalla figlia dopo un diverbio con il suo compagno.

Quando la donna chiede alla figlia come mai non volesse saperne di aprire la porta di casa al compagno, la ragazza sbotta e racconta "cosa mi ha fatto per più di due anni quando ero minorenne". La madre, però, non le crede e giustifica il suo uomo accusando la ragazza e dicendole che era stata lei a cercarlo. Ma la giovane porta una registrazione ai carabinieri: parte l'inchiesta. Ieri la condanna.