Abusa della figlia e dell'amichetta, 50enne in carcere per violenza sessuale. Le mamme delle bimbe sapevano tutto

PADOVA - La Squadra mobile della questura di Padova, coordinata dalla Procura, ha condotto in carcere un cinquantenne della zona delle Terme Euganee, accusato di violenza sessuale su due ragazze minorenni. Le vittime sono la figlia e un’amica di quest’ultima. L’uomo le avrebbe ripetutamente molestate fra il 2016 e il 2019, quando erano ancora bambine. Inoltre anche le madri delle due ragazze, amiche fra loro, sarebbero state al corrente degli abusi: la madre dell’amica della figlia del molestatore è infatti stata denunciata per favoreggiamento. La vicenda è venuta a galla grazie alle confidenze fatte da una delle ragazzine ad alcuni medici che l’avevano in cura, a cui ha raccontato le molestie subite dal padre dell’amica. Ha ribadito il tutto quando è stata sentita dagli inquirenti, che hanno ascoltato anche la figlia del 50enne e raccolto gravissime prove a carico di quest’ultimo.