PADOVA - Una folle gelosia per la sua ex ragazza, gli è costata una condanna a cinque anni di carcere e un risarcimento danni di 15 mila euro. La sentenza ai danni del meccanico moldavo Sergiu Vilcu di 29 anni, è stata letta ieri mattina dai giudici del Tribunale collegiale. La vittima, difesa dagli avvocati Vittorio Manfio e Maria Forestelli, aveva intrapreso una relazione con lo straniero quando aveva soli 16 anni e lui venticinque.

Il sentimento con il passare dei mesi è scemato, almeno per lei intenzionata a lasciarlo e lui, difeso dal legale Andrea Frank già pronto a ricorrere in Appello, ha commesso una serie di reati come violenza sessuale, minacce e violazione di domicilio.

L'INCONTRO

I due si erano conosciuti grazie ai fratelli di lei amici del meccanico. Facevano parte della stessa compagnia e spesso si trovavano al bar per trascorrere il tempo. Tra la ragazza e il 29enne è scoccata la scintilla della passione e i due hanno iniziato una relazione sentimentale. Ma con il passare del tempo la studentessa ha capito di non essere innamorata di quel giovane molto più grande di lei, ed era intenzionata a troncare il rapporto: nulla di più difficile.

I FATTI

L'escalation di violenza è iniziata il 25 di agosto del 2016 quando il moldavo è entrato con la forza nell'abitazione del fratello della ragazza, dove lei era alloggiata, e l'ha minacciata con frasi come «Ti ammazzo mi hai tradito e per questo te la farò pagare» stringendole il collo e colpendola con schiaffi e pugni. Quindi ha raggiunto la cucina dove ha preso un coltello e lo ha puntato contro la studentessa urlando ancora «Ti ammazzo», per poi afferrarla per i capelli e trascinarla fuori dalla casa. Alcuni mesi più tardi, a gennaio del 2017, il meccanico insieme ad un paio di amici si è presentato alla scuola della giovane. Prima ha minacciato alcuni studenti, intimandoli di non avvicinarsi a lei e nemmeno di guardarla. Poi si è rivolto con tono aggressivo a una professoressa, raccontando di essere innamorato e molto geloso.



E sempre a gennaio del 2017, sotto le minacce, ha costretto la ragazza ad avere un rapporto sessuale completo con lui. E poi nei mesi le ha spedito decine di messaggini su WhatsApp, quasi sempre per offenderla. La giovane è stata anche costretta a sottoporsi alle cure dei medici del pronto soccorso, rimediando una prognosi di cinque giorni. Il 23 febbraio del 2017, a quasi un mese dalle ultime violenze subite dalla studentessa, la madre vedendo la figlia in gravi difficoltà, non voleva più andare a scuole e uscire con gli amici, ha presentato denuncia alla polizia.