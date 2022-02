PADOVA - Si riapre l’inchiesta sul presunto stupro tra colleghi di lavoro. É la decisione assunta dal tribunale che ha dichiarato la nullità del decreto di archiviazione firmato dal gip il 13 gennaio dell’anno scorso. I giudici hanno ritenuto fondato il reclamo presentato dal difensore della presunta parte offesa, una studentessa ventenne. L’avvocato Enrico Cogo non aveva ricevuto la notifica della fissazione dell’udienza in camera di consiglio, cui aveva invece preso parte l’avvocato dell’indagato, e non aveva potuto quindi esercitare la sua funzione di difensore. Aveva avuto accesso al fascicolo otto mesi dopo il verdetto e non aveva perso tempo nell’impugnarlo. La convocazione dell’udienza in cui si doveva discutere la richiesta di archiviazione della Procura era stata notificata in realtà alla vittima, presso l’indirizzo di residenza. Il tribunale non l’ha però ritenuto sufficiente: «Tale notifica - scrive il giudice Marina Ventura nell’ordinanza - non è idonea a far ritenere la conoscenza dell’atto ed in difetto di tale notifica il decreto di archiviazione è nullo, per violazione del diritto al contraddittorio».

Il tribunale ha disposto quindi la restituzione degli atti d’inchiesta all’ufficio del giudice per le indagini preliminari per una nuova fissazione dell’udienza. Così difesa e parte civile potranno presentare le rispettive argomentazioni sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

IL FATTO

É una vicenda controversa quella da cui ha preso origine l’inchiesta dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Roberto D’Angelo. Il racconto della studentessa non sarebbe suffragato da riscontri obiettivi. Gli investigatori e la Procura non le credono. Lo stupro che ha denunciato sarebbe un’invenzione. Il fatto risale alla sera dell’Epifania del 2020. Un ventunenne cuoco di origini cinesi, collega di lavoro della vittima in un ristorante etnico cittadino, è accusato di violenza sessuale.

LE INDAGINI

In realtà le indagini avrebbero delineato un quadro probatorio completamente rovesciato rispetto alle dichiarazioni prodotte dalla ragazza nella sua denuncia. Alcuni testimoni hanno raccontato che la studentessa e il cuoco si frequentavano. Avrebbero avuto una relazione, tanto che in più occasioni sarebbero stati visti mano nella mano. Anche quella sera del 5 gennaio l’avrebbero trascorsa assieme, una volta concluso il lavoro nel ristorante etnico in zona Forcellini. Secondo la Procura i due ragazzi avrebbero avuto un rapporto sessuale. Ma la ventenne non avrebbe subìto alcuna violenza. Sarebbe stata consenziente. Nessuno degli altri colleghi che abitano nello stesso edificio avrebbe udito urla o grida d’aiuto. In altre parole la ragazza non avrebbe avuto alcuna necessità di essere soccorsa. Per la Procura non vi sono quindi elementi tali da configurare il reato di violenza sessuale.