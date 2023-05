PADOVA - Il titolare di un bar del centro storico era finito nei guai per violenza sessuale. La presunta vittima sarebbe stata una ragazza di vent’anni dipendente di un bar delle piazze. Ma il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, ha chiesto l’archiviazione del caso. Non sono state raccolte prove sufficienti contro l’uomo di 40 anni. Nemmeno nel video presentato dalla ragazza ai carabinieri, girato dalla ventenne quella sera dei primi giorni di gennaio, ci sono elementi utili agli inquirenti per incastrare il barista.



L’EPISODIO

La ragazza, terminato il suo orario di lavoro, insieme a un’amica ha raggiunto il locale del quarantenne. Poco dopo alle due ragazze si è unito un amico. Il barista, appena è scoccata l’una di notte, ha abbassato la saracinesca e ha chiuso il pub. All’interno sono rimasti lui, la possibile vittima e i due amici della ventenne. I quattro hanno iniziato a bere e a chiacchierare. Si respirava un’aria allegra e di relax. Il titolare, secondo l’accusa, avrebbe poi attirato con una scusa la ventenne dietro al bancone del bar. La giovane, ignara di quello che le sarebbe capitato, ha accettato l’invito e ha proseguito a bere e a parlare con il quarantenne. Ma, a un certo momento, il titolare del locale avrebbe provato a baciare in bocca la ragazza e a toccarla nelle parti intime.



LE INDAGINI

La giovane barista, sotto choc, ha raccontato quanto le era accaduto ad altri amici e ad alcuni parenti. Tormentata da quella serata, un paio di giorni più tardi ha presentato una denuncia per violenza sessuale. E così sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Padova principale. La ragazza agli inquirenti ha fornito la sua versione dei fatti. Inoltre ha consegnato ai militari un video. Quella sera, quando era nel locale del centro, ha filmato il barista mentre rideva insieme alla sua amica. Il titolare del locale, in una immagine, è stato ripreso mentre alzava leggermente la gonna alla giovane. Entrambi stavano scherzando. Dopo questo episodio, lui avrebbe provato a baciare la ventenne e a toccarla nelle parti intime. Ma di questa presunta violenza sessuale non ci sono le prove. Lo stesso video ha mostrato agli investigatori un clima di allegria. Le due amiche, dopo la presunta violenza sessuale, sono rimaste nel pub e nessuna ha protestato. I carabinieri hanno ascoltato anche il racconto dell’indagato e il quarantenne ha giurato di non avere toccato nessuna ragazza. La stessa amica della presunta vittima, anche lei sentita dagli uomini dell’Arma, ha dichiarato di non essersi sentita abusata e di non avere assistito a nulla di strano all’interno del bar. Gli inquirenti non mettono indubbio lo stato d’animo della ventenne, ma non è stato raccolto alcun elemento probatorio ai danni del titolare del locale del centro. Così la Procura ha chiesto l’archiviazione del caso. Adesso l’ultima parola spetta al Gip.