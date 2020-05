Colpisce in faccia la moglie e la manda in ospedale, marocchino denunciato

BOVOLENTA - Colpisce la moglie e le frattura il naso: marocchino fermato e denunciato dai carabinieri. È accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 28 maggio, dove E.F.S., marocchino di 30 anni, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, ha cominciato a inveire contro la moglie ventunenne, passando ben presto dagli insulti alle percosse, tanto da colpire più volte la donna al volto e procurandole una frattura al naso e lesioni giudicate guaribili in dieci giorni dai sanitari dell'ospedale di Padova. L'uomo è stato rapidamente rintracciato dai carabinieri di Bovolenta che lo hanno denunciato per lesioni personali aggravate.

