Violenza e video porno: genitori indagati, i tre figli portati via «Obbligata a filmare le scene hard»

di Luca Ingegneri

PADOVA -E obbligata a ripetere la ripresa nel caso in cui le immagini non fossero sufficientemente nitide. È la squallida attività che una ragazzina, oggi sedicenne, ha dovuto intraprendere più volte tra le quattro mura di casa per soddisfare le richieste della donna, entraineuse in un night club del Polesine. Una sorta di video promozionale, voluto dal marito che l'accompagnava al lavoro, in cui la donna viene ripresa con il volto scoperto. Ilha poi fatto il giro del web. Oggi la ragazza, assieme al, non vive più in quella famiglia, in un comune dell'Alta padovana.Dalle indagini della polizia giudiziaria sono emersi infatti anche episodi violenti, sia tra coniugi che nei confronti dei figli. In particolare la donna non si occupava mai dei ragazzi, neppure del, ed è stato affidato ad una famiglia. Un giorno il bimbo, in quel frangente affidato al padre, fu trovato a dormire sotto il tavolo della cucina in mezzo ad un lago di pipì...