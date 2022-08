PADOVA - Un'anziana picchiata dal figlio e costretta a non avere più contatti con il mondo esterno, ma anche una trentenne perseguitata dall'ex compagno che minacciava di darle fuoco e ucciderla e che ha rischiato di coinvolgerla in un'incidente d'auto. Due storie di violenza sulle donne prese in carico dalla Squadra mobile della questura, che hanno portato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova a emettere altrettante misure cautelari nei confronti di due uomini violenti.

LE VESSAZIONI

Il primo è un 60enne padovano, indagato per maltrattamenti in famiglia, che è stato allontanato dall'abitazione dove viveva con la madre ultraottantenne e che ora ha il divieto di avvicinarsi ai lei e ai luoghi frequentati dalla pensionata. Gli abusi sulla donna sono cominciati anni addietro, tanto che il figlio lo scorso aprile era già stato condannato proprio per maltrattamenti e lesioni nei suoi confronti.

Nonostante la sentenza del Tribunale ha continuato a vessare l'anziana, arrivando a isolarla in casa impedendole di avere contatti con altre persone e di uscire. Non solo, perché tra le mura domestiche il 60enne si aggrappava a ogni pretesto per scagliare contro i muri ogni genere di oggetto, distruggeva i mobili e rivolgeva la sua ira anche fisicamente contro la madre. Minacce, insulti, umiliazioni. E poi le percosse, tanto da procurarle anche un occhio nero colpendola sul viso.

Gli agenti, riscontrato che i comportamenti violenti non accennavano a terminare, hanno informato il giudice che ha emesso il provvedimento di allontanamento dall'abitazione e il divieto di avvicinamento.

LO STALKING

E un divieto di avvicinamento è la misura cautelare che ha colpito anche un 37enne di origine moldava, anch'egli residente nel capoluogo. L'uomo è indagato per atti persecutori (stalking), violenza privata e danneggiamento nei confronti della sua ex compagna, con cui conviveva a Padova. Dopo la fine della relazione per mesi l'ha molestata, minacciandola più volte di bruciarla viva e di ucciderla. L'ha anche privata dell'auto, poiché appostandosi dove lei aveva parcheggiato le aveva versato un liquido nel serbatoio rendendo il mezzo inservibile. Nonostante la donna avesse modificato le sue abitudini e i luoghi frequentati per evitare di incontrare l'ex, lui lunedì scorso l'ha seguita in auto in tangenziale, facendo una serie di sorpassi e brusche frenate per tentare di farla fermare.

La vittima, terrorizzata ma senza accostare, ha telefonato alla polizia che ha immediatamente inviato una pattuglia, intercettando il 37enne e costringendo lui a bloccare il veicolo. Anche in questo caso i fatti sono stati segnalati all'autorità giudiziaria che, a fronte delle indagini già in corso sui comportamenti violenti del moldavo, ha provveduto a emettere il provvedimento che gli vieta di avvicinarsi alla donna.