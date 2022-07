Violenza di genere, aumentano i casi di ammonimento emessi dalla Questura di quasi il 50%

PADOVA - Da 27 a 40. Un aumento della violenza di quasi il 50%. Dall'inizio dell'anno ad oggi il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Padova ha notificato 40 provvedimenti di ammonimento: 23 per violenza domestica avvenuta in ambito familiare e 17 per atti persecutori. Dati più alti rispetto all'anno precedente quando ne sono stati notificati 7 per violenza domestica e 20 per stalking.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Minorenne arriva al Pronto soccorso e denuncia: «Mi hanno... PADOVA Scarcerato lo stalker delle piazze, l'avvocato della commessa:... CONA/NOVENTA PADOVANA Arrestato lo stalker della psicologa, è accusato di aver messo...

L'ammonimento

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo volto a bloccare l'escalation di violenza che troppo spesso degenera in fatti criminosi più allarmanti sfociando, nelle situazioni più gravi, in veri e propri episodi di maltrattamenti. Nei casi estremi, di femminicidio. Con l'ammonimento la persona violenta viene richiamata e se non si ferma scatta l'azione penale. «Il soggetto “ammonito” viene convocato dal Questore per un richiamo verbale e dissuaso dal compiere ulteriori azioni dannose e persecutorie, evitando di incorrere, in caso di violazione della prescrizione, in ulteriori sanzioni di tipo penale - spiegano dalla Questura - Contestualmente le persone destinatarie dei provvedimenti vengono invitate a seguire un percorso trattamentale presso centri specializzati presenti sull’intero territorio della provincia con lo scopo di intraprendere un’attività rieducativa e di recupero sotto un punto di vista psicologico e sociale. La Questura di Padova ricorda a tal fine il possibile ricorso all'applicazione per cellulari “Youpol” in uso alla polizia di Stato, totalmente gratuita e a richiesta dell’utente anonima, che oltre a offrire al cittadino la possibilità di richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine su episodi di bullismo e di spaccio, è stata finalizzata anche alla segnalazione dei fenomeni di stalking e di violenza tra le mura domestiche».