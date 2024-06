PADOVA - Nell’arco di soli quattro giorni, era il novembre del 2022, tra scontri di piazza e un assalto a una pattuglia dei carabinieri, sono riusciti a ferire quattro poliziotti e cinque militari.

In sedici, tutti dell’area antagonista, sono finiti nei guai accusati a vario titolo di violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata in concorso, e lesioni personali aggravate.

Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, ha chiuso il fascicolo e i sedici disobbedienti ora rischiano il processo e delle condanne severe da un minimo di tre fino a un massimo di 15 anni di carcere.

LA RAPPRESAGLIA

L’episodio più grave, secondo l’accusa, è accaduto la sera del 5 novembre di due anni fa in via Ticino all’Arcella a due passi dal Centro sociale occupato Pedro: il covo dei disobbedienti. Due carabinieri in pattuglia, durante un controllo del territorio, hanno fermato un no global. Il ragazzo, L.D. 25enne di Treviso, per sottrarsi all’identificazione ha gridato “aiuto” in direzione del Pedro. In pochi istanti, dal ritrovo antagonista, sono usciti una quarantina di disobbedienti. In particolare, tre di loro, si sono scagliati contro i due militari urlando «Pezzi di m...andate alla macchina scappate via che qui non è zona vostra, scappate altrimenti vi meniamo...».

In un secondo momento i due carabinieri sono stati colpiti da una pioggia di oggetti e hanno dovuto rifugiarsi nella pattuglia e andarsene. Rientrati in caserma sono stati costretti a ricevere le cure dei medici del pronto soccorso e sono stati giudicati guaribili in sette e cinque giorni.

Nei guai, per l’assalto agli uomini dell’Arma, sono finiti anche i padovani P.D.C. di 31 anni, A.P.L di 47 anni e I.M. di 69 anni. L’identificazione dei responsabili è stata possibile grazie alla piena collaborazione in fase di indagini tra carabinieri e agenti della Digos.

GLI SCONTRI

Il 9 novembre, quattro giorni più tardi, i no global hanno dato vita a episodi di violenza di piazza dove sono rimasti feriti quattro poliziotti e tre militari. La lunga giornata di tensione è iniziata in via delle Melette, quando carabinieri e agenti in tenuta antisommossa, supportati dagli uomini della Digos e della polizia scientifica, hanno sgomberato su ordine del Gip quattro abitazione di proprietà dell’Ater occupate dagli antagonisti.

In tre si sono scagliati contro le forze dell’ordine, colpendo gli scudi protettivi di militari e poliziotti con una serie di calci molto violenti.

Ma la reazione del popolo disobbediente è proseguita, poco dopo, in via Raggio di Sole davanti alla sede dell’Ater, dove agli scontri con le forze dell’ordine hanno partecipato, secondo l’accusa, in undici tra cui il padovano P.D.C. già presente all’assalto della pattuglia dei carabinieri. I no global volevano entrare nel quartier generale dell’azienda territoriale edilizia residenziale, “colpevole” a loro dire di avere denunciato l’occupazione dei quattro alloggi di via delle Melette minando il diritto alla casa.

Così polizia e militari per impedire l’entrata dei manifestanti hanno formato un cordone protettivo davanti alla porta d’ingresso. I pedrini allora, nel tentativo di forzare il blocco, hanno iniziato a colpire gli agenti e i carabinieri con calci e con pugni.

Alla fine degli scontri sono rimasti feriti quattro poliziotti e tre uomini dell’arma, con prognosi dai tre ai sette giorni. Un militare, ancora secondo l’accusa, è stato colpito quando era già a terra ferito. Tutti gli antagonisti sono finiti nella rete tesa dagli inquirenti, grazie alle riprese effettuate dagli uomini della polizia scientifica e dalle indagini, condotte in un secondo momento, dagli agenti della Digos.