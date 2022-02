BASSA PADOVANA - Un uomo di 49 anni è a processo, davanti ai giudici del Tribunale collegiale, per rispondere del grave reato di violenza sessuale ai danni della figlia all'epoca di 16 anni. L'episodio contestato, secondo l'accusa rappresentata dal pubblico ministero Sergio Dini titolare delle indagini, si sarebbe consumato il primo maggio del 2016.

Il padre si è sempre professato innocente, e in aula gli ha dato ragione anche l'ex moglie sostenendo l'errore della figlia nell'accanirsi contro il genitore. La prossima udienza è stata fissata per il 30 di maggio.



IL FATTO

Quel primo maggio la ragazza era andata a trovare il papà, i suoi genitori erano in fase di separazione, nella sua nuova casa. La studentessa è andata in bagno per una doccia e uscita dal box, si è asciugata, si è infilata i pantaloni e ha indossato la biancheria intima. Il padre in quel momento, secondo l'accusa, è entrato nel bagno e avrebbe costretto la figlia a togliersi i pantaloni e a levarsi mutandine e reggiseno. Tutto questo mentre lui si era già denudato. In preda a un istinto animale e senza alcuna pietà per la sua bambina, ancora per l'accusa, la avrebbe afferrata di peso e condotta nella camera da letto.

Il suo papà voleva avere con lei un rapporto sessuale completo. Ma l'adolescente, terrorizzata e in preda al panico, ha avuto la forza di reagire. In pochi istanti ha trovato il coraggio di ribellarsi al genitore ed è scappata da quella stanza e da quella casa degli orrori.



LE INDAGINI

La ragazza, disperata e in lacrime, un paio di giorni più tardi ha raccontato quanto le sarebbe accaduto nell'abitazione del padre prima a una amica e poi alla madre. Ma a crederle è stata la sua psicologa, dove era in cura perchè molto sofferente per la separazione dei genitori. È stata la professionista a effettuare la prima segnalazione. Da quel momento sono scattate le indagini da parte degli uomini della Squadra mobile.

La sedicenne è stata sentita più volte dagli inquirenti, e soprattutto da un consulente nominato dalla Procura che ha sottolineato come la studentessa abbia sempre raccontato la verità. Il suo papà, anche lui sentito prima dagli investigatori e poi in aula durante il processo, si è invece sempre dichiarato innocente: «Io mia figlia non l'ho mai toccata con un dito». Ad avvalorare la sua difesa è subentrata anche l'ex moglie, mamma della sedicenne, che davanti ai giudici ha ammesso di non credere a quanto raccontato dalla figlia.