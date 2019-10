Violentata in casa di riposo, la 90enne conferma le accuse all'inserviente

PADOVA - Ha confermato davanti al pubblico ministero, al giudice e al difensore del suo aggressore, in modo lucido e chiaro: «». Sono queste le dichiarazioni della 90enne ospite di una casa di riposo di Padova che il 22 agosto scorso sarebbe stata abusata da un inserviente 40enne . La circostanza è stata ribadita dall'anziana nel corso di un incidente probatorio. Sofferente ma lucida, la donna, assistita dal suo avvocato Simonetta Maria Pastorello, ha ripercorso l'aggressione da parte dell'inserviente e la fuga nella camera a fianco, per sottrarsi alle eventuali ulteriori attenzioni notturne. L'inserviente è stato allontanato dalla casa di riposo ed è anche stato emesso un divieto di avvicinamento alla struttura. Il pm Giorgio Falcone ha aperto un fascicolo per violenza sessuale.