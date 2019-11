Studente pedofilo seriale molesta una 16enne: arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È finito nuovamente in carcere Andrea Zuddas, lo studente di informatica 25enne già arrestato due anni fa e poi condannato per ricatti a sfondo sessuale ai danni di numerose ragazzine, contattate online e costrette ad inviargli foto in pose hard. La polizia ha eseguito ieri mattina l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip veneziano Luca Marini, su richiesta del pm Elisabetta Spigarelli, che da anni indaga sull'attività illecita svolta dal giovane, un tempo residente a Fossò (Venezia) e di recente...