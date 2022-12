PADOVA - Il Fior D'arancio della cantina Maeli di Baone, con vigneti nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, in provincia di Padova, è stato il brindisi solidale che ha accompagnato la sfilata di panettoni veneti in gara per Panetthon 2022, evento svoltosi lo scorso 4 dicembre all'ExForo in Piazza Prato Della Valle a Padova. La giuria tecnica, presieduta da Jordi Roca, chef del tre stelle michelin Celler di Girona, si è riunita il mattino, mentre nel pomeriggio il pubblico partecipante ha assaggiato i migliori panettoni veneti in finale. Tutti i proventi di Panetthon 2022 sono stati devoluti all'associazione Amici di Adamantillo Onlus che da oltre 10 anni opera in Etiopia per sostenere le attività scolastiche ed educative di bambini e adolescenti frequentanti la Missione Salesiana di Adamintullo.

Pochi giorni dopo, il 9 dicembre, il Fior D'Arancio Maeli è stato protagonista anche nella XVI edizione del Blues & Wine Festival Awards, il più grande festival dedicato alla musica e al vino, ideato da Joe Castellano, artista e musicista di calibro internazionale, che festeggia insieme a questa edizione anche vent'anni di musica, arte e spettacolo. Per il terzo anno consecutivo, infatti, è vincitore della categoria Vini da dessert, con punti 196,81 su 210, aggiudicandosi anche il premio speciale Bollicine Blues & Wine d'Eccellenza oltre al massimo riconoscimento 5BW, attribuito a vini che riportano un punteggio da 196 a 200 punti. Rimanendo in tema di bollicine, ad aggiudicarsi il premio Azienda Blues & Wine Dell'anno la cantina Arunda Vivaldi che con la sua Cuvée Arianna Extra Brut 2014 ha dominato la sezione Spumanti, mentre vincitrice della Selezione Bianchi 2022 è l'azienda Feudo Disisa di Monreale (PA) con il vino Chara. Per i rossi sul podio al 1°posto Cantina Felsina di Castelnuovo Berardenga (SI) con il suo Fontalloro 2019. In giuria grandi esperti e studiosi, come il giornalista Luigi Salvo, il dott. Lentini e lo stesso Joe Castellano, presidente della Giuria. Accanto a loro gli amici dello staff del Festival e la Sigorara Rossana Luttazzi, premiata in vista del centenario dalla nascita di Lelio Luttazzi, a cui il Festival quest'anno ha voluto dedicare l'Award per la Musica. La finale degli awards è stata preceduta quest'estate da varie tappe che si sono svolte nelle più belle località estive della Sicilia, dove Joe Castellano ha portato sui più bei palcoscenici il blues della sua band allietato da cene ed eventi in cui un'accurata selezione di cantine pregiate.