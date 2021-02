Con Cleopatra e i faraoni vince 300.000 euro al casinò online: in pochi giorni due vincite in città

ESTE - Un atestino baciato dalla fortuna: gioca pochi euro al casinò online e ne vince più di 280mila. In città la dea bendata ha colpito due volte nello stesso week end. Sabato scorso il 5 al Superenalotto giocato al tabacchino di via Petrarca ha regalato quasi 22mila euro all'autore della schedina. Domenica invece la fortuna è arrivata dal web e più precisamente dalla slot Rise of Pharaohs, una delle più apprezzate tra quelle disponibili su 888 Casino. Luca (il cui cognome non è stato divulgato per motivi di privacy) ha centrato con pochi euro il sostanzioso jackpot da 282.316 euro. L'ascesa dei Faraoni, il bacio fortunato di Cleopatra e il mistero dell'antico Egitto sono gli ingredienti segreti di una giornata difficile da dimenticare.

«Un regalo inaspettato», si legge in una nota, arrivato grazie alla slot Rise Of The Pharaohs di 888 Casino, dove ci sono jackpot progressivi ricchissimi, che spesso superano il milione di euro e in passato hanno già reso milionari alcuni giocatori. Il fortunato atestino si è fermato a un monte premi a sole cinque cifre, ma si tratta comunque di una somma che può fare la differenza, soprattutto in tempo di crisi dovuta al Covid. Rise of the Pharaohs è una slot machine online sviluppata da Random Logic e ambientata nello sfarzoso mondo dell'antico Egitto. Nello specifico, si presenta come una slot 5×3 e 15 linee di pagamento fisse: l'obiettivo è aprire la tomba del faraone per impadronirsi del suo tesoro. La scommessa va da un minimo di 15 centesimi per giro fino a 30 euro e maggiore sarà la puntata, maggiori saranno anche le probabilità di sbancare l'incasso. Proprio come è successo allo al fortunato atestino, cliente di 888 Casino, una delle più famose case da gioco online. Il brand opera nel mercato italiano con una regolare concessione riconosciuta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Oltre al casinò offre scommesse e poker online. Se nei mesi di lockdown duro il gioco d'azzardo sia online che tradizionale era notevolmente diminuito, con l'allentamento delle misure c'è stata un'impennata, soprattutto nel gioco online, come riscontrato da un recente studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Spiegano i ricercatori che «la pratica del gioco d'azzardo dal 16,3% del periodo prepandemico è scesa al 9,7% durante il periodo di lockdown per poi risalire al 18% nel periodo di restrizioni parziali». Con sale slot e casinò fisici chiusi ormai da mesi, il settore si è aggrappato all'online, dove gli affari, a quanto pare, stanno andando a gonfie vele.

