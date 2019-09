Vinto mezzo milione di euro al concorso Nuovo Battaglia Navale"

PADOVA - La fortuna tocca il Padovano: a Piazzola sul Brenta - nell'Alta - è stata realizzata una vincita da mezzo milione di euro con un biglietto “Nuovo Battaglia Navale” (ogni giocata sono 5 euro). E' caccia al fortunato vincitore: al momento non ci sono indizi sull'identikit del... nuovo ricco.



Dall’inizio dell’anno, il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro e nel Veneto premi per oltre 340 milioni di euro.

