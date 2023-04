PADOVA - Dagli scrigni di arte e natura sui colli Euganei come Villa Vescovi, il giardino di Valsanzibio e il parco Frassanelle, agli scorci di verde in città del capo dei Girasoli, passando per il divertimento nella magica cornice di Villa Contarini a Piazzola, l’offerta di attività per passare Pasqua e Pasquetta fuori casa offre ai padovani un ventaglio di possibilità, tutte all’insegna dello svago all’aria aperta.

LUOGHI STORICI

Un’occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, la offre a Pasqua e Pasquetta il Fai, che organizza due giornate a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia. In entrambe le giornate verrà proposto il tradizionale appuntamento con la caccia alle uova: un avvincente percorso gioco per i più piccoli tra i filari del vigneto. Poi sarà possibile effettuare (ore 11, 12, 15 e 16) visite guidate alla scoperta della villa e godersi un pic-nic all’aria aperta, gustando il proprio pranzo al sacco o acquistando il cestino con i sapori del territorio preparato dal bistrò interno (dalle 10 alle 18, ultimo ingresso ore 17).

A Pasqua e Pasquetta la visita al giardino monumentale di Valsanzibio diventa occasione per trascorrere una intera giornata all’aria aperta. Oltre alle visite, guidate o in autonomia, i tour nel labirinto in bosso più antico al mondo, possibilità di fare il pic-nic nell’area botanica, all’ombra di alberi ultrasecolari. Visite guidate al mattino (ore 11) e al pomeriggio (ore 16). Il pranzo si può anche gustare alle antiche scuderie (sull’erba o su tavoli). Si può portare il cibo da casa oppure scegliere le sfiziosità del chiosco del Giardino.

Lunedì torna l’appuntamento di Pasquetta al parco Frassanelle: 60 ettari di verde per il classico pic-nic. Durante la giornata giochi e intrattenimento per grandi e piccoli: giocoleria, magia, pittura, bolle di sapone, animazioni, battesimo della sella, tarocchi, pettinatura aurea, lettura libri in inglese, caccia alla uova, musica e molto altro. Il cibo si può portare da casa o scegliere nei vari stand di street-food presenti. Per gli amanti delle esplorazioni saranno aperte le grotte (10.30-18) e sarà possibile partecipare alle visite guidate (11 e 15, prenotazione obbligatoria al 331.4249860). Per il massimo del relax si possono prenotare anche dei tavoli stile birreria riservati per tutta la giornata.

A TUTTO DIVERTIMENTO

Al campo dei Girasoli a Padova un lungo fine settimana con attività per grandi e piccoli. Domani l’evento Picasso Day e, dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 15 laboratori per bambini. Il giorno di Pasqua è aperto dalle 16 per un aperitivo Djestivo, in consolle Zerorulez Dj (Hip hop, RnB). A Pasquetta dalle 10.30 è prevista la caccia agli ovetti per i bambini e dalle 12.30 la tradizionale grigliata anche in versione vegetariana (obbligatoria la prenotazione) e alle 15.30 Djset/percussion di Lorenzo Rigo.

A Pasquetta torna anche Chic Nic a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, nella “Versailles italiana”, la rivisitazione in chiave moderna del tradizionale pic-nic in questo caso ospitato negli scenografici parchi di importanti dimore venete. L’evento offre la possibilità di partecipare a degustazioni enogastronomiche, mercatini di vintage e design, artigianato locale ed eco-sostenibile, workshop dedicati al benessere e alla natura, laboratori per bambini e attività pet friendly per amici a 4 zampe e con la chicca di poter scoprire dall’alto i tre beni storici del Veneto grazie con un inconsueto volo in mongolfiera e nel pieno rispetto ambientale.