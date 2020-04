Fiamme nel cortile di casa tra il materiale destinato alla discarica

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17,15, i vigili del fuoco sono intervenuti a Villanova di Camposampiero per domare un piccolo incendio domestico. Era divampato nel cortile di un'abitazione di via Roma, dove era stato accumulato dai proprietari della casa del materiale da discarica, preparato e ammassato per essere smaltito appena possibile nell'ecocentro comunale. I pompieri, arrivati dal distaccamento volontari di Santa Giustina in Colle, hanno spento del tutto il modesto rogo, la cui estinzione era stata già iniziata dai proprietari con una canna dell'acqua. Le fiamme hanno però anche bruciato quattro palme presenti nel giardino della casa e le cui fronde si protendevano nell'area interessata dall'incendio. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per circa due ore fino alla completa messa in sicurezza, raccogliendo anche dati per stabilire le cause dell'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA