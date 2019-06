Ubriaco in auto travolge un'anziana e scappa: arrestato

di Cesare Arcolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Ubriaco fradicio ha investito una pensionata ed è fuggito. Rintracciato un'ora dopo è stato arrestato per omissione di soccorso. I fatti si sono consumati sabato attorno alle 19,30 in via Caltana a Villanova di Camposampiero. A quell'ora il centro del paese era molto affollato e il traffico piuttosto caotico. Nei guai è finito Stefano Basso, 59 anni residente a Santa Maria di Sala nel veneziano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza il "pirata" della strada stava percorrendo via Caltana al volante della sua Alfa 166. Arrivato in prossimità di un attraversamento pedonale non si è accorto di una pensionata di 82 anni intenta ad attraversare. L'impatto è stato inevitabile. L'anziana è caduta rovinosamente a terra, l'automobilista invece di fermarsi e sincerarsi delle condizioni della ferita, ha ingranato la marcia e ha fatto perdere le proprie tracce.