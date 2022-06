Da Buzzati ai Solisti veneti, dalle albe in villa alle serate in vigna: il ricco calendario estivo del FAI Villa dei Vescovi

LUVIGLIANO DI TORREGLIA (Padova) - Da Dino Buzzati, ai Solisti Veneti passando per le albe in Villa, i mercoledì in Vigna e gli aperitivi in Terrazza. È quanto mai ricca la lunga estate di eventi ospitati a FAI-Villa dei Vescovi nei mesi di giugno, luglio e agosto e resa ancora più gustosa dagli sfiziosi piatti predisposti della chef Isabella Guariento in aggiunta alle proposte dell’oste Giacomo per l’Enoteca della Strada dei Vini Colli Euganei. Evento straordinario è il concerto dei Solisti Veneti, in calendario il 26 luglio. Si tratta di una tappa del tour estivo che vedrà l’orchestra esibirsi nei vari beni FAI in tutt’Italia e che il 2 settembre avrà come altra affascinante palcoscenico il Castello di Avio, in Trentino.

E poi per tutta l’estate proseguono le visite guidate alla villa e la speciale caccia al tesoro riservata ai più piccoli. L’intento è di portare i bambini a scoprire una dimora nobiliare, le sue storie, leggende e curiosità, grazie a un gioco educativo e divertente, organizzato in totale sicurezza. Armati di una mappa personale, i bambini saranno impegnati in giochi ed enigmi legati alla storia, ai protagonisti e della villa.

Sono 4 le macro proposte in cui sono articolate le Sere FAI d’Estate a Villa dei Vescovi. Si inizia con Appuntamento in Villa: due speciali occasioni permetteranno di visitare Villa dei Vescovi al calare della sera e scoprire alcuni protagonisti della storia recente di questo luogo unico. Sabato 2 luglio l’appuntamento è con Dino Buzzati, lo scrittore e giornalista bellunese più volte ospite in Villa per la famiglia Olcese e di cui quest’anno ricorre il 70.mo anniversario della morte. Al termine della visita guidata (ore 19 e 20) lettura di alcuni testi di Buzzati che offrono un affresco indimenticabile sulla vita della villa a metà Novecento, tra feste e ospiti illustri (a cura di Chiara Turrini). Prenotazione obbligatoria. Biglietti: 25 euro, iscritti FAI e residenti Torreglia 15. Il biglietto comprende visita guidata alla Villa e l'evento. Possibilità di aperitivo o cena presso il Bistrò.

Il 23 luglio la serata è dedicata al poeta inglese Percy Bysshe Shelley, morto duecento anni fa in Versilia. Decisamente emozionale è poi il doppio appuntamento di Albe in Villa in calendario il 3 luglio e il 28 agosto quando sulla scenografica scalinata dei limoni di Villa dei Vescovi, immersi nel verde del Brolo (parco agricolo) ci sarà il concerto d'archi alle prime luci dell'alba del "Detache Quartet". Al termine una speciale colazione “sull'erba" preparata dalla chef Guariento.

Il 16 e il 30 luglio, 6, 13 e 27 agosto ecco l'occasione per vivere Villa dei Vescovi al tramonto con una speciale serata in terrazza immersi nel verde dei Colli Euganei grazie alla proposta Aperitivo in Villa, organizzato dal FAI in collaborazione con il Bistrò. Sarà così possibile scoprire la Villa al calar della sera con una apertura oltre il normale orario di visita. La degustazione dei vini è a cura di Strada del Vino dei Colli Euganei

E con settembre torna nei fine settimane il Mercato in Corte: prodotti del territorio a Villa dei Vescovi, evento realizzato in collaborazione con Strada del Vino dei Colli Euganei e la Condotta Slow Food Bassa Padovana e Colli Euganei. Infatti FAI - Villa dei Vescovi è sede dell’Enoteca della Strada del vino Colli Euganei. Insomma un ricco calendario di eventi capace di coinvolgere con iniziative che non interesseranno solo la Villa ma anche il giardino all’Italiana e lo splendido Brolo con la vigna.