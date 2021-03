VILLA ESTENSE (PADOVA) - Torna in azione la banda della ruspa, nella notte di lunedì 22 marzo i banditi hanno asportato il contenuto della colonnina che custodisce i soldi di chi fa benzina, il colpo si è verificato alle 3.33 in via Garibaldi 20, nell'area di servizio Tamoil. Ancora non quantificato il bottino, sul posto i carabinieri.