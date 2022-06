Esce di strada con l'auto, quarantanovenne elitrasportato a Padova

VILLA DEL CONTE - Incidente stradale ieri, 16 giugno alle 19,40 in via Corse a Villa del Conte. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, un quarantanovenne del posto, M.P. ha perso il controllo della sua Citroen C3 finendo la sua corse fuori dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Il quarantanovenne, dopo essere stato estratto dalle lamiere, è stato elitrasportato in ospedale a Padova. Non sarebbe in pericolo di vita, ma presenta un politraumatismo che comporterà una lunga convalescenza. Il sindaco di Villa del Conte Antonella Argenti è intervenuta sullo schianto: «Abbiamo inaugurato l'asfaltatura di via Corse un'ora prima dell'incidente. Invito tutti a rispettare i limiti di velocità e ho in mente di posizionare dissuasori e telecamere per la misurazione della velocità per scongiurare gravi ulteriori incidenti».