Villa del Conte, i cartelli ironici del Comune: «Corso di ginnastica gratuito, raccogliete le feci dei vostri cani»

VILLA DEL CONTE - Piegate le gambe, tenete la schiena dritta, inclinate il busto e raccogliete le feci dei vostri animali: i cartelli appesi in tutto il paese dall'amministrazione comunale per usare la paletta e come campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni dei cani sta suscitando curiosità ed interesse.



L'APPELLO

Il corso di ginnastica gratuito, suggerito dalla sindaca Antonella Argenti, è rivolto a i tanti concittadini incivili che non raccolgono i bisogni dei loro cani in particolare lungo le piste ciclabili e nelle aree verdi del paese.

«Non avendo nessuna intenzione di staccare multe per gli incivili proprietari dei cani che non raccolgono le deiezioni per strada ed essendo perlopiù quasi impossibile identificarli- spiega la sindaca- provo con la gentilezza e con un pizzico di ironia, a convincere le persone ad esercitare il proprio dovere civico e rispettare gli altri e l'ambiente che ci circonda. I cartelli appesi ovunque sono un'idea per far riflettere tutti». Alcune settimane fa la prima cittadina Comitense aveva postato sulla sua pagina social il proprio disgusto per i padroni dei cani che non raccoglievano i bisogni fisiologici del proprio animale.



LE CONTROMISURE

«Quel che manca è solo il senso civico- aveva sottolineato la sindaca-. Quotidianamente vedo che le piste ciclabili, i parchi e i marciapiedi sembrano un campo di battaglia. L'amministrazione comunale ha fatto il possibile per fare da deterrente a questa inciviltà: abbiamo installato subito i distributori porta sacchetti ovunque e incrementato i cestini porta rifiuti. A Villa del Conte e ad Abbazia Pisani ci sono già cartelli che invitano a raccogliere e ricordano l' ammenda. Ma non c'è nulla da fare. Alla maleducazione e al non rispetto di alcuni sembra non esserci rimedio. È inutile pretendere un paese decoroso e lamentarsi perché mancano i cestini, quando a terra proprio dove ci sono, vi è di tutto, esctrementi di animali e rifiuti di ogni genere». Antonella Argenti non si arrende ed ora prova con le buone, ovvero con i nuovi cartelli che suggeriscono un certo tipo di ginnastica gratuita per raccogliere le deiezioni dei cani, per rendere più vivibile e sano il suo paese.