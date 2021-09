PADOVA - Tutti sotto i gazebo senza mascherine a ballare, vicini vicini. È quel che si vede in un video registrato la sera di sabato a Villa Barbieri, a Padova, diffuso su Instagram. Decine e decine di avventori assembrati, almeno in quegli istanti immortalati dal video prima all'1.13 e poi alle 2.35 di notte. I gestori del locale di via Venezuela, pronto ormai a chiudere i battenti, esaurita la stagione estiva, assicurano che la pista è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati