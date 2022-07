VIGONZA - Cliente ubriaco dà in escandescenze al bar. Viene placato da alcuni clienti, ma uno si ferisce ad un braccio. É accaduto venerdì sera, attorno alle 20, all'esterno del bar e trattoria Al Gallo di via Trevisan, ai confini tra Vigonza e Cadoneghe.

Un uomo sulla trentina, nomade, che tra l'altro abita poco lontano e frequenta il locale, si è presentato al bar, dopo aver terminato di lavorare, già visibilmente alterato, chiedendo una bottiglia di birra. «Allora gliel'ho presa racconta Antonio Miozzo, il titolare - ma gliel'ho data in mano chiusa. Non te la apri, la bevi a casa, gli ho detto. E lui a quel punto non ci ha più visto». L'uomo si è messo ad urlare contro il titolare: «Se non mi date da bere, qui spacco tutto. E te la faccio pagare. Vedrai, ti uccido». Allora alcuni clienti hanno cercato di calmarlo e di metterlo a sedere: a quel punto se l'è presa anche con loro, inveendo e minacciandoli. E ne è nata una rissa. Uno degli avventori, cercando di farlo sedere, si è tagliato ad un braccio, ferito dal collo della bottiglia di birra: il trentenne ubriaco, visto il rifiuto del barista di aprirla, ha cercato di farlo spaccando il tappo contro un tavolino e rompendo così il vetro.

«Continuava a dire che voleva ammazzarci, ma tutti sappiamo che quando è l'alcol a parlare la situazione può farsi molto pericolosa ha detto Miozzo - Allora ho avvisato la moglie dicendole di venirselo a prendere: la coppia abita qui vicino e li conosco. Poi ho chiamato i carabinieri perché comunque era molto agitato e completamente fuori controllo». All'arrivo dei militari, l'uomo si stava già dirigendo verso casa, sgommando a bordo della sua auto. Alcuni residenti, attirati dalle urla, si sono affacciati alle finestre e hanno parlato di scene da Far West. «Sono volate bottiglie, urla, e poi c'era sangue. Un tizio ad un certo punto è sgommato via verso la strada: se per sfortuna passava di là un'auto, la centrava in pieno».