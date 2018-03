«Un euro per riportare il carrello? No, per sgomberare i nomadi»

di Lorena Levorato

VIGONZA - La giornata della donazione collettiva ed una consulta per la sicurezza. I consiglieri comunali di minoranza di Vigonza si sono riuniti, come fanno all’11 di ogni mese, per fare il punto sul tema della sicurezza nel territorio. Il luogo scelto per il ritrovo stavolta è stato il parcheggio dell’IperCoop di via Regia. E non a caso. «La location in un centro commerciale non è a casuale – ha esordito(FI) – siamo venuti qui per richiamare l’attenzione sulla questione dellovvero della richiesta da parte ditrattenendosi la moneta da un euro. Questi “avventori” neidella Riviera del Brenta sono di casa, così come sono di casa i senzatetto che si accampano lungo le sponde del fiume. Due vicende che fanno pendant con la mia iniziativa dida parte dell’amministrazione».Nell’ultima seduta del consiglio comunale, Gottardello, a fronte dei costi elevati per le operazioni di pulizia e di sgombero degli argini sostenuti dal Comune, aveva lanciato la provocatoria proposta di versare un euro alla tesoreria comunale per finanziare gli interventi futuri. «Sono stati numerosi i cittadini che mi hanno chiesto di donare un euro e a questo punto ho pensato di organizzare la giornata della donazione collettiva chiamando a raccolta i cittadini dandoci appuntamento davanti alla tesoreria in Diaz a Perarolo perdalle 10».