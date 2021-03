Addio a Paola della storica cartoleria dopo una lotta di sei anni

VIGONZA Si è spento per sempre il sorriso di Paola Beda, morta ieri mattina a 57 anni appena compiuti. Da pochi giorni aveva festeggiato il compleanno: Paola era nata il 29 febbraio ma le candeline le aveva spente l'1 marzo. Insieme al fratello Dino era titolare della storica cartoleria di via Kennedy, di fronte alle scuole medie di Vigonza. Paola se n'è andata nel suo letto, a casa, come voleva lei, dopo una battaglia contro la malattia durata sei anni. Sei anni di sofferenza, cure e terapie affrontate con coraggio e straordinaria forza d'animo, senza mai perdere il sorriso e la speranza di potercela fare. Purtroppo nelle ultime due settimane la malattia ha avuto un brusco e improvviso peggioramento e da un paio di giorno Paola era sedata.

«Un aggravarsi repentino che ci ha colto di sorpresa - dice il fratello Dino che lavorava con lei nella cartoleria -. Mia sorella era straordinaria, la adoravo. Avevamo un rapporto stupendo, era la mia metà. Chi l'ha conosciuta o incontrata in negozio o in paese ricorda una cosa sola: il suo sorriso e la sua dolcezza. Oggi non ci sono lacrime sufficienti per il dolore che porto dentro. Eravamo inseparabili fin da bambini. La ammiravo per il sorriso che aveva sempre per tutti e la capacità di catturare affetto. Avevamo rilevato la cartoleria nell'agosto del 2002 - continua Dino - dai precedenti titolari, e in 19 anni abbiamo visto crescere generazioni di bambini che, una volta diventati grandi, passano spesso per un saluto veloce davanti alle vetrine. Da sei anni Paola lottava contro un brutto male, e lo ha fatto con il sorriso e con tenacia, dando coraggio a noi della famiglia. Non si è mai persa d'animo e non è mai mancata in cartoleria, tranne i giorni in cui aveva le terapie. Poco prima di morire mia sorella aveva anche scelto la foto per l'epigrafe: una delle tante immagini che la ritraggono solare e sorridente com'era lei. Mia sorella è stata fortissima anche quando stava male; mi ha insegnato molto. Sarà durissima andare avanti ma lei mi accompagnerà ancora nel mio cuore». La morte di Paola ha addolorato tutta la comunità: moltissimi i messaggi e le testimonianze di affetto giunte alla famiglia che la ricordano come una donna solare, gentile e disponibile. Paola lascia il marito Moreno, i figli Martino e Francesco, le sorelle Cinzia e Giacomina e l'altro fratello Massimo. Il funerale sarà celebrato martedì mattina nella chiesa di Vigonza.

