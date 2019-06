A tu per tu con i ladri in giardino in piena notte mentre va al lavoro

di Lorena Levorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIGONZA - Faccia a faccia con i ladri mentre esce di casa: paura nel cuore della notte a Vigonza. Choc per la donna che in quel momento era sola in casa con il figlio di 8 anni. «Sono rimasta paralizzata dalla paura e non credevo ai miei occhi». Geanina Ionela Cazan ieri notte verso le 2.45 è uscita di casa perché doveva andare al lavoro. Appena aperto il portone di casa ha trovato il cancello d'ingresso del cortile aperto e, voltato lo sguardo per guardarsi attorno, ha notato un'ombra furtiva...