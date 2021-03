VIGONZA (PADOVA) - «Andate via! Chiamo i carabinieri!». Tentativo di furto in pieno giorno ieri mattina a Vigonza. Le urla del proprietario mettono in fuga i ladri. Erano da poco passate le 10 quando D.D.L., che abita in un appartamento di un condominio di via Maroncelli, in centro a Vigonza, mentre si trovava in terrazzo ha sentito alcuni rumori provenire dall'esterno della porta di casa. «Mentre ero nel terrazzo della mia abitazione - racconta l'uomo - ho sentito un forte trambusto sulla porta di casa. Dai rumori sulla serratura ho capito subito che qualcuno stava cercando di forzare la serratura. Fortunatamente non ci sono riusciti perché la porta è blindata. Mi sono messo a urlare intimandogli di andare via perché stavo chiamando i carabinieri e ho sentito nettamente i loro passi mentre scappavano in tutta fretta. Ho allertato i carabinieri che sono intervenuti tempestivamente, riscontrando che sulla porta di ingresso dello stabile condominiale c'erano evidenti segni dello scardinamento dell'infisso. Una volta forzato il portoncino, sono saliti per le scale tentando di entrare in casa. Non ho idea di quante persone fossero, forse due, ma non ne sono certo. Ho solo sentito che alle mia grida sono corsi giù veloci». Un mese fa, a inizio febbraio, i garage dello stesso condominio erano stati ispezionati dai ladri che, nel cuore della notte, hanno forzato le alette per le prese d'aria dei basculanti. «Assurdo - dice ancora -. Prima in garage e ora in casa, in pieno giorno. E se fossi andato a portar giù la spazzatura trovandomeli davanti alla porta della mia abitazione? Vivo qui ormai da 5 anni e, nonostante le denunce e le tante segnalazioni, la situazione non è cambiata. A questo punto non mi resta che aspettare di trovarmeli in casa mentre dormo».

