Madre e figlia faccia a faccia di notte con i ladri in casa

di Lorena Levorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIGONZA - «La luce della pila puntata sugli occhi e mia figlia che gridava chiedendo aiuto perché c’erano i ladri in casa». Ha ancora la voce sconvolta una donna di Vigonza, M.L.P. le sue iniziali, che vive in via della Costituzione. Nella notte tra domenica e lunedì una banda di ladri ha preso di mira diverse abitazioni. In questa casa i malviventi hanno provato ad entrare ma sono poi stati messi in fuga dalle urla delle due donne, terrorizzate.Per tentare di introdursi in casa i malviventi hanno alzato la tapparella della finestra del bagno e con una pila si sono messi a guardare dentro casa. Ed è stato in quel momento che sono stati scoperti. Le urla della figlia ventisettenne hanno svegliato di soprassalto la madre.