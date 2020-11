Vigonza, giovane morto in un incidente oggi. L'auto ha travolto i contatori del gas ed è uscita di strada Foto

VIGONZA (PADOVA) - Incidente mortale oggi a Vigonza, nel Padovano: morto un giovane, un secondo ferito. L'incidente è avvenuto oggi, domenica 29 novembre, alle 16:15 circa, in via Carpane. Sono ora in corsa i rilievi da parte della polizia stradale e l’intervento dei tecnici della rete gas.

Vigonza, incidente mortale. Morto un giovane

La vettura è finita fuori strada dopo aver divelto due contatori del gas: un giovane è deceduto e un altro è rimasto ferito.

I soccorsi

I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto i due giovani, rimasti incastrati nell’abitacolo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem, il medico ha dovuto dichiarare la morte di uno dei due ragazzi. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale.

