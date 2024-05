Femminicidio di Vigonza. Attesa per l'autopsia sul corpo di Giada Zanola e l'interrogatorio del compagno Andrea Favero accusato dell'omicidio

PADOVA - Comparirà in tarda mattina, oggi 31 maggio, davanti al gip Andrea Favero, per l'interrogatorio di convalida del fermo e della custodia cautelare emesso dal pm Giorgio Falcone per l'omicidio della compagna Giada Zanola, madre di suo figlio.

Nel pomeriggio, a Padova, è prevista anche l'autopsia sul corpo della vittima, investita da un mezzo pesante dopo essere stata gettata dal cavalcavia dell'autostrada A4, a Vigonza.